Elképesztő! Csodával határos módon élte túl a balesetet a patakmederbe zuhant osztrák férfi

A férfi a Vomperbach kerületben található autópálya felé tartott, amikor egy kanyarban letért az útról. Egy faháznak ütközött, és hét-tíz métert zuhant a töltésről a Vomper-patak kiszáradt medrébe.

A látszólag sértetlen férfit mentőautóval vitték kivizsgálásra a Schwazi Járási Kórházba.