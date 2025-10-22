Baleset
Elképesztő! Csodával határos módon élte túl a balesetet a patakmederbe zuhant osztrák férfi
Egy 20 éves férfi autója Terfensben kedden délután felborult és egy patak medrébe zuhant. A férfinak azonban sikerült kiszabadítania magát a súlyosan megrongálódott járműből.
Forrás: tirol.orf.at
A férfi a Vomperbach kerületben található autópálya felé tartott, amikor egy kanyarban letért az útról. Egy faháznak ütközött, és hét-tíz métert zuhant a töltésről a Vomper-patak kiszáradt medrébe.
A látszólag sértetlen férfit mentőautóval vitték kivizsgálásra a Schwazi Járási Kórházba.
