Baleset

Elképesztő! Csodával határos módon élte túl a balesetet a patakmederbe zuhant osztrák férfi

Egy 20 éves férfi autója Terfensben kedden délután felborult és egy patak medrébe zuhant. A férfinak azonban sikerült kiszabadítania magát a súlyosan megrongálódott járműből.

Elképesztő! Csodával határos módon élte túl a balesetet a patakmederbe zuhant osztrák férfi

Forrás: tirol.orf.at

A férfi a Vomperbach kerületben található autópálya felé tartott, amikor egy kanyarban letért az útról. Egy faháznak ütközött, és hét-tíz métert zuhant a töltésről a Vomper-patak kiszáradt medrébe.

A látszólag sértetlen férfit mentőautóval vitték kivizsgálásra a Schwazi Járási Kórházba.

 

