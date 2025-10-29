október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hajtóvadászat

1 órája

Versenyt futnak a hatóságok: ismét lecsapott a bankautomatákat robbantó osztrák rablóbanda

Címkék#rendőrség#bankfiókban#bankautomata

Egész Ausztriát lázban tartja a rablóbanda, akik filmekbe illő módon bankautomaták felrobbantásával szerezi meg a zsákmányát. A hatóságok versenyt futnak a bűnözőkkel, van, akit már elkapta, de még többen szabadlábon vannak, nem olyan rég ismét robbantottak. A bankautomata robbantásokkal dolgozó rablók szerte Ausztriában feltűntek már.

Vaol.hu
Versenyt futnak a hatóságok: ismét lecsapott a bankautomatákat robbantó osztrák rablóbanda

Forrás: ORF

A feltételezések szerint ismét lecsaptak a bankautomata robbantásokkal dolgozó egyik ausztriai rablóbanda tagjai. Több hónap csend után szerdára virradóan Kremsben próbáltak felrobbantani egy bankautomatát. A rablás ezúttal sikertelen volt, a rablók pénzhez nem jutottak, de a bankfiókban komoly károk keletkeztek - számolt be róla a Kronen Zeitung.

Ismét lecsaptak a bankautomata robbantásokkal dolgozó ausztriai rablóbanda tagjai
Ismét lecsaptak a bankautomata robbantásokkal dolgozó ausztriai rablóbanda tagjai
Forrás: Kronen Zeitung

Ismét lecsapott az egyik bankautomata robbantásokkal pénzt szerző rablóbanda

A rendőrségi tájékoztató szerint a robbantás röviddel hajnali fél négy után történt. A szemtanúk szerint az elkövetők robogón menekültek el a helyszínről.

A jelenlegi információink szerint legalább két elkövető volt jelent a helyszínen

 - közölte Johann Baumschlager, a rendőrség szóvivője.

A helyszínen a rendőrök hosszú ideig dolgoztak, nyomokat rögzítettek. A hatóságok a lakosság segítségét kérik, aki bármit látott, vagy hallott az éjszaka folyamán, a rendőrségen jelezze. A nyomozók vizsgálják, hogy az eset melyik korábbi robbantással hozható összefüggésbe. Ahogy arról korábban írtunk, Ausztriában az elmúlt hónapokban több mint 20 alkalommal robbantottak már bankautomatákat. Júliusban a rendőrség áttörést ért el az ügyben, 14 gyanúsítottat vettek őrizetbe a robbantások ügyében, de a rendőrség azt feltételezi, hogy több banda is tevékenykedik egymástól függetlenül.

Az egyik aktív csoport egy professzionálisan szervezett holland banda lehet. A hatóságok szerint csak Bécsben legalább három különböző banda tevékenykedik. Országosan pedig öt-hat csoport is aktív lehet.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu