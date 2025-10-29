Versenyt futnak a hatóságok: ismét lecsapott a bankautomatákat robbantó osztrák rablóbanda

A feltételezések szerint ismét lecsaptak a bankautomata robbantásokkal dolgozó egyik ausztriai rablóbanda tagjai. Több hónap csend után szerdára virradóan Kremsben próbáltak felrobbantani egy bankautomatát. A rablás ezúttal sikertelen volt, a rablók pénzhez nem jutottak, de a bankfiókban komoly károk keletkeztek - számolt be róla a Kronen Zeitung.

Ismét lecsaptak a bankautomata robbantásokkal dolgozó ausztriai rablóbanda tagjai

Forrás: Kronen Zeitung

Ismét lecsapott az egyik bankautomata robbantásokkal pénzt szerző rablóbanda

A rendőrségi tájékoztató szerint a robbantás röviddel hajnali fél négy után történt. A szemtanúk szerint az elkövetők robogón menekültek el a helyszínről.

A jelenlegi információink szerint legalább két elkövető volt jelent a helyszínen

- közölte Johann Baumschlager, a rendőrség szóvivője.

A helyszínen a rendőrök hosszú ideig dolgoztak, nyomokat rögzítettek. A hatóságok a lakosság segítségét kérik, aki bármit látott, vagy hallott az éjszaka folyamán, a rendőrségen jelezze. A nyomozók vizsgálják, hogy az eset melyik korábbi robbantással hozható összefüggésbe. Ahogy arról korábban írtunk, Ausztriában az elmúlt hónapokban több mint 20 alkalommal robbantottak már bankautomatákat. Júliusban a rendőrség áttörést ért el az ügyben, 14 gyanúsítottat vettek őrizetbe a robbantások ügyében, de a rendőrség azt feltételezi, hogy több banda is tevékenykedik egymástól függetlenül.

Az egyik aktív csoport egy professzionálisan szervezett holland banda lehet. A hatóságok szerint csak Bécsben legalább három különböző banda tevékenykedik. Országosan pedig öt-hat csoport is aktív lehet.