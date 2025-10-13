Hosszú éveken keresztül bántalmazta idős, mozgássérült édesanyját a vasi férfi

A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben tájékoztatta lapunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség testi sértéssel elkövetett kapcsolati erőszak bűntette és kényszerítés hatósági eljárásban bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint hat éven keresztül rendszeresen, többnyire ittas állapotban az időskorú, mozgássérült édesanyját bántalmazta. A vádlott ilyenkor szidalmazta és fenyegette is a sértettet, de többször előfordult, hogy a lakás berendezési és használati tárgyait rongálta meg.

Az agresszív férfi azért, hogy a sértett ne kezdeményezzen ellene eljárást, azzal is fenyegetőzött, ha édesanyja hívni meri a rendőrséget, megöli.

A járási ügyészség végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a vádlottal szemben, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.