Tragédia

3 órája

Azt hitte betörő, ezért mellkason lőtte szomszédját a bécsi férfi

Szombatról vasárnap virradóan ölte meg szomszédját az ittas bécsi férfi, most újabb vallomást tett. A bécsi lövöldözés körülményeit vizsgálják a rendőrök.

Azt hitte betörő, ezért mellkason lőtte szomszédját a bécsi férfi

Forrás: Kronen Zeitung

Megrázta a várost a bécsi lövöldözés híre. A Kronen Zeitung osztrák lap szerint szombatról vasárnapra virradóan 33 éves szomszédját lőtte le egy ittas 50 éves osztrák férfi.

Fotó: Oliver Papacek / Forrás: Kronen Zeitung

Szörnyű tragédia rázta meg Bécs Donaustadt kerületét, szombatról vasárnapra virradóan rálőtt 33 éves szomszédjára az egyik lakópark lakója. A revolvert, amellyel tüzet nyitott a rendőrség szerint illegálisan tartotta magánál. Egy lövedék a 33 éves férfi mellkasát érte, az áldozat a helyszínen életét vesztette, a gyanúsított maga értesítette a rendőröket. A hatóságok nagy erőkkel vonultak a helyszínre, az 50 éves férfit a lakásán találták meg, ahol letartóztatták.

Bécsi lövöldözés: ittas volt a gyanúsított, kihallgatni sem lehetett elsőre

A férfi ittassága miatt kihallgatni sem tudták eleinte, csak vasárnap délelőtt sikerült vele érdemben beszélni. Vallomása közben ellentmondásokba keveredett, az éjszakai kihallgatási kísérletek során még azt állította, hogy azt hitte a szomszédjáról, hogy betörő. Délelőtt már arról vallott, hogy az áldozat az éjjel egy vita után belerúgott a lakása ajtajába, majd visszament a saját lakásába, de később újra visszatért, ráadásul fegyverrel. A gyanúsított elmondása szerint "kést látott" a szomszéd kezében - tudta meg a Kronen Zeitung - viszont a hírek szerint a helyszínen a hatóságok kést nem találtak. Az 50 éves férfi vallomása szerint a 33 éves férfi, miután visszatért a lakáshoz a késsel, ismét belerúgott az ajtóba, mire ő elővette a fegyverét és ajtót nyitott, arcon ütötte szomszédját. Az áldozat hátraesett, majd felállt és a vallomás szerint a konyhakéssel rátámadt, állítása szerint ekkor sütötte el a fegyvert. Az, hogy hány lövés dördült, majd a boncolás tudja megállapítani - közölték a hatóságok, de a halálos lövés a 33 éves férfi mellkasát érte.

Fotó: Oliver Papacek / Forrás: Kronen Zeitung

Korábban is volt már konfliktusuk

Az osztrák lap arról ír, korábban is volt már összetűzés a két szomszéd között, a lakók elmondása szerint néhány héttel ezelőtt az 50 éves osztrák férfi felgyújtotta 33 éves iráni szomszédjának lábtörlőjét is.

 A férfit gyilkosság gyanújával vették őrizetbe, előzetes letartóztatását kilátásba helyezték.

