Azt hitte betörő, ezért mellkason lőtte szomszédját a bécsi férfi
Szombatról vasárnap virradóan ölte meg szomszédját az ittas bécsi férfi, most újabb vallomást tett. A bécsi lövöldözés körülményeit vizsgálják a rendőrök.
Forrás: Kronen Zeitung
Megrázta a várost a bécsi lövöldözés híre. A Kronen Zeitung osztrák lap szerint szombatról vasárnapra virradóan 33 éves szomszédját lőtte le egy ittas 50 éves osztrák férfi.
Szörnyű tragédia rázta meg Bécs Donaustadt kerületét, szombatról vasárnapra virradóan rálőtt 33 éves szomszédjára az egyik lakópark lakója. A revolvert, amellyel tüzet nyitott a rendőrség szerint illegálisan tartotta magánál. Egy lövedék a 33 éves férfi mellkasát érte, az áldozat a helyszínen életét vesztette, a gyanúsított maga értesítette a rendőröket. A hatóságok nagy erőkkel vonultak a helyszínre, az 50 éves férfit a lakásán találták meg, ahol letartóztatták.
Bécsi lövöldözés: ittas volt a gyanúsított, kihallgatni sem lehetett elsőre
A férfi ittassága miatt kihallgatni sem tudták eleinte, csak vasárnap délelőtt sikerült vele érdemben beszélni. Vallomása közben ellentmondásokba keveredett, az éjszakai kihallgatási kísérletek során még azt állította, hogy azt hitte a szomszédjáról, hogy betörő. Délelőtt már arról vallott, hogy az áldozat az éjjel egy vita után belerúgott a lakása ajtajába, majd visszament a saját lakásába, de később újra visszatért, ráadásul fegyverrel. A gyanúsított elmondása szerint "kést látott" a szomszéd kezében - tudta meg a Kronen Zeitung - viszont a hírek szerint a helyszínen a hatóságok kést nem találtak. Az 50 éves férfi vallomása szerint a 33 éves férfi, miután visszatért a lakáshoz a késsel, ismét belerúgott az ajtóba, mire ő elővette a fegyverét és ajtót nyitott, arcon ütötte szomszédját. Az áldozat hátraesett, majd felállt és a vallomás szerint a konyhakéssel rátámadt, állítása szerint ekkor sütötte el a fegyvert. Az, hogy hány lövés dördült, majd a boncolás tudja megállapítani - közölték a hatóságok, de a halálos lövés a 33 éves férfi mellkasát érte.
Korábban is volt már konfliktusuk
Az osztrák lap arról ír, korábban is volt már összetűzés a két szomszéd között, a lakók elmondása szerint néhány héttel ezelőtt az 50 éves osztrák férfi felgyújtotta 33 éves iráni szomszédjának lábtörlőjét is.
A férfit gyilkosság gyanújával vették őrizetbe, előzetes letartóztatását kilátásba helyezték.