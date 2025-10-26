Lopás
20 perce
Becsületből elégtelen: végig fosztogatták a becsületkasszákat az egyik kőszegi utcában
Valaki nem jól értelmezte a becsületkasszák lényegét.
Forrás: VN/archív
Kőszeg messze földön híres ékszerdoboz, többek között becsületkasszáiról is. Régi szokás, hogy a kapualjakban, házak előtt kihelyezve válogathatunk a portékákból, majd a pénzt becsületesen a kasszába dobjuk. Valaki azonban rosszul értelmezte a lényeget, több becsületkassza is eltűnt.
Több becsületkassza is eltűnt
A Kőszeg régen és most közösségi oldalon hívták fel rá a figyelmet: valaki, vagy valakik végig fosztogatták a Rákóczi utca becsületkasszáit. A kommentekből kiderül, nem csak ebben az utcában történt lopás, mások pedig meg is találtak egy felfeszített dobozkát eldobva a város egy másik pontján.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre