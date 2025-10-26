Becsületből elégtelen: végig fosztogatták a becsületkasszákat az egyik kőszegi utcában

Kőszeg messze földön híres ékszerdoboz, többek között becsületkasszáiról is. Régi szokás, hogy a kapualjakban, házak előtt kihelyezve válogathatunk a portékákból, majd a pénzt becsületesen a kasszába dobjuk. Valaki azonban rosszul értelmezte a lényeget, több becsületkassza is eltűnt.

A Kőszeg régen és most közösségi oldalon hívták fel rá a figyelmet: valaki, vagy valakik végig fosztogatták a Rákóczi utca becsületkasszáit. A kommentekből kiderül, nem csak ebben az utcában történt lopás, mások pedig meg is találtak egy felfeszített dobozkát eldobva a város egy másik pontján.