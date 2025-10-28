Dráma az építkezésen: munkásokra dőlt egy támfal, egy ember súlyosan megsérült

Egy három méter magas támfal dőlt le Biatorbágyon, a Fő utcában, egy lakóház kertjében. A támfal közelében négyen tartózkodtak, egyiküket a ledőlő törmelék maga alá temette. Az ott tartózkodók a beszorult embert nem tudták kimenteni, ezért a biatorbágyi balesethez a tűzoltók segítségét kérték - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

Forrás: Facebook/Biatorbágy ÖTE

Biatorbágyi baleset: egy embert maga alá temetett a támfal

A helyszínre az érdi hivatásos és a biatorbágyi önkéntesek érkeztek, akik kézi erővel kiszabadították a súlyosan sérült személyt, átvizsgálták a falat. A mentés idejére a maradék támfalat munkagép segítségével megtámasztották. A mentők kórházba szállították a sérültet.