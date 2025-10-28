október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Dráma az építkezésen: munkásokra dőlt egy támfal, egy ember súlyosan megsérült

Címkék#Biatorbágy ÖTE#biatorbágyi baleset#törmelék#munkás#támfal

Támfal borult a munkásokra egy építkezésen. A biatorbágyi balesetben egy ember súlyosan megsérült.

Vaol.hu

Egy három méter magas támfal dőlt le Biatorbágyon, a Fő utcában, egy lakóház kertjében. A támfal közelében négyen tartózkodtak, egyiküket a ledőlő törmelék maga alá temette. Az ott tartózkodók a beszorult embert nem tudták kimenteni, ezért a biatorbágyi balesethez a tűzoltók segítségét kérték - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

A biatorbágyi balesethez a tűzoltók segítségét kérték
A biatorbágyi balesethez a tűzoltók segítségét kérték
Forrás: Facebook/Biatorbágy ÖTE

Biatorbágyi baleset: egy embert maga alá temetett a támfal

A helyszínre az érdi hivatásos és a biatorbágyi önkéntesek érkeztek, akik kézi erővel kiszabadították a súlyosan sérült személyt, átvizsgálták a falat. A mentés idejére a maradék támfalat munkagép segítségével megtámasztották. A mentők kórházba szállították a sérültet.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu