október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szemtanúkat keresnek

3 órája

Elütötte a biciklist a sofőr Körmenden, majd otthagyta és elhajtott

Címkék#baleset#rendőrség#biciklis

Vaol.hu

A police.hu oldalán tették közzé, hogy a Körmendi Rendőrkapitányság segítségnyújtás elmulasztása bűntett elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárást folytat ismeretlen tettessel szemben. 

Forrás: police.hu

Szemtanúkat keres a rendőrség

Az adatok szerint 2025. szeptember 5-én, 16 óra 45 perc körül, egy ez idáig ismeretlen nő, az általa vezetett, ezüst színű, ismeretlen rendszámú személygépkocsival közlekedett Körmenden, a Rákóczi utcában, Magyarszecsőd irányából. Haladása során a Rákóczi útról jobbra kanyarodott a Hunyadi utca irányába, miközben a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen és a vele párhuzamosan kialakított kerékpáros átvezetésen, a fényjelző szabad jelzésén gyalogosok és kerékpárosok haladtak át. A gépkocsit vezető nő a kanyarodást úgy hajtotta végre, hogy nem várta meg, amíg előtte a kerékpáros áthalad és a biciklis lábának és kerékpárjának ütközött. Az ismeretlen gépkocsivezető a járműből nem szállt ki, majd meggyőződés és adatai hátrahagyása nélkül a vasútállomás irányába elhajtott.

 A baleseteben a biciklis könnyű sérüléseket szenvedett.

A körülmények teljes körű tisztázása érdekében kérik, hogy aki látta a balesetet, jelentkezzen személyesen a Körmendi Rendőrkapitányságon vagy telefonon a nap 24 órájában elérhető, 06/94/414-040-es számon, illetve a Telefontanú ingyenes, 06/80/555-111-es zöldszámán vagy a 112-es segélyhívón!

Forrás: police.hu

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu