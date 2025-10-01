Elütötte a biciklist a sofőr Körmenden, majd otthagyta és elhajtott

A police.hu oldalán tették közzé, hogy a Körmendi Rendőrkapitányság segítségnyújtás elmulasztása bűntett elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárást folytat ismeretlen tettessel szemben.

Forrás: police.hu

Szemtanúkat keres a rendőrség

Az adatok szerint 2025. szeptember 5-én, 16 óra 45 perc körül, egy ez idáig ismeretlen nő, az általa vezetett, ezüst színű, ismeretlen rendszámú személygépkocsival közlekedett Körmenden, a Rákóczi utcában, Magyarszecsőd irányából. Haladása során a Rákóczi útról jobbra kanyarodott a Hunyadi utca irányába, miközben a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen és a vele párhuzamosan kialakított kerékpáros átvezetésen, a fényjelző szabad jelzésén gyalogosok és kerékpárosok haladtak át. A gépkocsit vezető nő a kanyarodást úgy hajtotta végre, hogy nem várta meg, amíg előtte a kerékpáros áthalad és a biciklis lábának és kerékpárjának ütközött. Az ismeretlen gépkocsivezető a járműből nem szállt ki, majd meggyőződés és adatai hátrahagyása nélkül a vasútállomás irányába elhajtott.

A baleseteben a biciklis könnyű sérüléseket szenvedett.

A körülmények teljes körű tisztázása érdekében kérik, hogy aki látta a balesetet, jelentkezzen személyesen a Körmendi Rendőrkapitányságon vagy telefonon a nap 24 órájában elérhető, 06/94/414-040-es számon, illetve a Telefontanú ingyenes, 06/80/555-111-es zöldszámán vagy a 112-es segélyhívón!