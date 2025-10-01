Riasztás
Bombát találtak az osztrák városban, lezárták a környéket
Egy építkezésen került elő egy második világháborús bomba Weizben. A területet azonnal lezárták és evakuálták, a riasztott tűzszerészek pedig sikeresen hatástalanították a robbanószerkezetet. Személyi sérülés nem történt. A 100 kilogrammos bombát a város szélén, egy építkezésen fedezték fel a munkások.
A közelben élőknek el kellett hagyniuk otthonaikat. Délután három óra körül a szakemberek sikeresen ártalmatlanították a bombát, így a lakók visszatérhettek otthonaikba.
