Bombát találtak az osztrák városban, lezárták a környéket

Bomba került elő, lezárták a környéket.

Egy építkezésen került elő egy második világháborús bomba Weizben. A területet azonnal lezárták és evakuálták, a riasztott tűzszerészek pedig sikeresen hatástalanították a robbanószerkezetet. Személyi sérülés nem történt. A 100 kilogrammos bombát a város szélén, egy építkezésen fedezték fel a munkások.

Forrás: ORF

A közelben élőknek el kellett hagyniuk otthonaikat. Délután három óra körül a szakemberek sikeresen ártalmatlanították a bombát, így a lakók visszatérhettek otthonaikba.

 

