Bombafenyegetés

Bombariadó van a szerb iskolákban, evakuálták a gyerekeket

Szerbia-szerte iskolákat kellett kiüríteni csütörtökön reggel, miután a bejelentések szerint bombát helyeztek el Belgrád, Nis, Prijepolje, Jagodina, Novi Pazar és Vranje több általános és középiskolájában. A bombariadók miatt nagy erőkkel vonult a rendőrség.

Forrás: Shutterstock

Több magyarlakta település is érintett. A Magyar Nemzet a Szabad Magyar Szó értesülései alapján azt írja, Zentán, Szabadkán Óbecsén és még számos településen is ez a helyzet, több iskola is érintett, a tanítás elmarad. Zenta polgármestere Burány Hajnalka közösségi oldalán arról tájékoztatott:

Ma reggel több községbeli iskola e-mailben kapott bombafenyegetést. Azonnal értesítették a hatóságokat, és az előírásoknak megfelelően megkezdték az épületek kiürítését. A gyerekek, pedagógusok és dolgozók biztonságban elhagyták az iskolát, jelenleg a rendőrség átvizsgálja az épületet. Kérjük a szülők türelmét és megértését, amíg a hatóságok elvégzik a szükséges intézkedéseket.

Bombariadó Vas vármegyében

Ismert, az év elején több száz magyarországi iskola kapott bombafenyegetést több napon keresztül. Ekkor érintett volt a Nyitra Utcai Általános Iskola is. Az iskolát azonnal kiürítették, tucatnyi rendőr érkezett csapatszállító furgonnal a helyszínre. A területet lezárták, a szülőket értesítették, arra kérve őket, hogy mielőbb vigyék haza gyermekeiket. 

 

