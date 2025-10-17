20 perce
Brutális baleset az autópályán - Egy ember meghalt, többen megsérültek - fotók
Súlyos baleset történt pénteken reggel az ausztriai A5-ös úton Drasenhofen közelében (Mistelbach járás): egy kisteherautó ütközött egy teherautóval, a mögötte haladó busz pedig nem tudta elkerülni az ütközést. Egy személy meghalt, többen pedig megsérültek.
A rendőrség szerint a brutális baleset röviddel reggel 7 óra előtt történt a drasenhofeni elkerülő úton, egy kétirányú forgalmi sávban. Az elsődleges vizsgálatok szerint egy Csehország felé haladó kisteherautó áttért a szembejövő sávba, és frontálisan ütközött egy teherautóval - írta az ORF.
Egy, a furgon mögött haladó lengyel busz nem tudta elkerülni az ütközést, és összeütközött a többi járművel. A teherautó- és a buszsofőr is beszorult a járműveikbe, a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk őket. Az ausztriai rendőrség szerint a furgon sofőrje túl későn érkezett a segítséghez. A baleset helyszínén meghalt.
A rendőrség szerint 24 utas utazott a buszban. Tizenegy ember könnyebben megsérült. A sérülteket közeli kórházakba szállították, néhányukat Csehországba is – közölte az alsó-ausztriai katasztrófavédelem szóvivője. A rendőrség szerint mindhárom jármű lengyel rendszámmal rendelkezett.
Brutális baleset - 3 mentőhelikoptert riasztottak
A baleset után mindkét irányban lezárták az északi autópályát. Három mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre. A Vöröskereszt „jelentős számú mentőszemélyzet” bevetéséről beszélt. Csehországból mentőautókat és a válságkezelő egységet is riasztottak.
Baleset az autópályánFotók: ORF
Az ORF közlekedési szolgálata szerint az A5-ös autópálya lezárása várhatóan délig is eltart. A B7-es autópályán keresztül Drasenhofenen keresztül vezető alternatív útvonalon forgalmi dugó alakult ki, különösen Csehország irányába.