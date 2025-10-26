Durva balhé az osztrák benzinkúton: csavarhúzóval szúrtak meg egy férfit

Brutális támadás történt egy bécsi benzinkúton szombatra virradóan - számolt be róla a Kronen Zeitung. Úgy tudni, a vita a benzinkút pénztáránál alakult ki egy 30 éves férfi és egy pár között.

Brutális támadás történt egy bécsi benzinkúton

Forrás: Kronen Zeitung

Az osztrák média arról ír, a 30 éves férfit támadója egy csavarhúzóval szúrta meg többször, míg a bántalmazásban részt vevő nő az addigra földre került áldozat arcát rúgta. A két elkövető gyalog menekült el a helyszínről. A szemtanúk szerint az éjszakai balhé egy látszólag jelentéktelen nézeteltérésből kerekedett a kasszánál. A rendőrségi beszámoló szerint a 30 éves férfi erősen vérzett, amikor a helyszínre értek. Szúrt sebei voltak a testén, valamint az arca is megsérült. A bécsi mentők azonnali ellátást követően kórházba szállították. Sérülései súlyosak, de nincs életveszélyben. A rendőrség a helyszínen megtalálta a csavarhúzót, zajlik a nyomozás, az elkövetők szökésben vannak.