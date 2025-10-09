Bűncselekmény Kőszegen - Információink szerit elhunyt az a férfi, aki szeptember közepén szenvedett szurkálásos sérüléseket.

Bűncselekmény Kőszegen: információink szerint elhunyt a megsérült férfi

Fotó: Horváth Balázs

Mint arról korábban beszámoltunk, a bűnügyi helyszínelők egy társasház előtti részt le is zártak. Információink szerint egy embert megszúrtak az épületben. Akkor megírtuk:

Az eset körülményeit a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja. A nyomozás érdekeire tekintettel bővebb információt akkor nem adtak.