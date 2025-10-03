október 3., péntek

Helga névnap

Közlekedés

Busz égett Szombathelyen

Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Kigyulladt egy autóbusz motortere Szombathelyen, a Körmendi úton, a Jáki út közelében. A lángokat a város hivatásos tűzoltói kiérkezése előtt egy másik busz vezetője egy poroltóval elfojtotta. A buszt a raj áramtalanította és visszahűtik a járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - közölte a katasztrófavédelem.

