Busz égett Szombathelyen

Kigyulladt egy autóbusz motortere Szombathelyen, a Körmendi úton, a Jáki út közelében. A lángokat a város hivatásos tűzoltói kiérkezése előtt egy másik busz vezetője egy poroltóval elfojtotta. A buszt a raj áramtalanította és visszahűtik a járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - közölte a katasztrófavédelem.