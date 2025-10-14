október 14., kedd

Baleset

2 órája

Súlyos buszbaleset Ausztriában, kilencen megsérültek, köztük gyerekek is

Címkék#buszbaleset#autóbusz#buszsofőr

Vaol.hu

Súlyos buszbaleset történt hétfőn a délutáni órákban Telfsben. A balesetben kilencen megsérültek, főként gyerekek és fiatalok - írja az ORF. Az osztrák média szerint egy menetrend szerinti autóbusz és egy személyautó ütközött.

Forrás: ORF

A baleset délután fél öt körül történt egy kereszteződésben. Egy 21 éves nő vezette a személyautót, ami egy kereszteződésben ütközött a busszal, de a pontos körülményeket még vizsgálják. A buszon tizenkét utas tartózkodott, amikor a 42 éves buszsofőr vészfékezett, többen elestek. Egy ember súlyosan megsérült, többen pedig könnyű sérüléseket szenvedtek. A személyautót utasa is súlyosan megsérült a balesetben, a sofőr sértetlenül megúszta a balesetet.

 

