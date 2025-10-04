október 4., szombat

Csütörtök óta keresik

35 perce

Drámai mentőakció! A sofőrrel együtt hajtott 50 méter mély tóba egy férfi - fotók

Címkék#Ausztria#szonártechnológia#szénakazalban#ballon

A speciális szonárral végzett mérések befejeződtek, és a becslések szerint az autó körülbelül 50 méter mélyen van. Továbbra is folyik a drámai mentőakció a parteneni Kops-víztározóban a 72 éves férfi után, aki csütörtök este autójával a tóba hajtott.

Vaol.hu

Karl-Heinz Beiter kerületi tűzoltófelügyelő az ORF-nek elmondta, hogy szombat reggel szonártechnológiával próbálták megtalálni az autót. Egy körülbelül 50 méter mélyen lévő konkrét helyet azonosítottak. Speciális búvárok fogják átkutatni ezt a területet az autó és az eltűnt 72 éves férfi után. Szombaton körülbelül 60 mentőalakulat vett részt a drámai mentőakcióban. A tiroli Cobra különleges egység búvárai is részt vesznek a munkában. Az időjárási körülmények továbbra is jók, de a magashegyi terepen a dolgok gyorsan megváltozhatnak. Folyamatosan figyelik ezeket a változásokat. 

Drámai mentőakció
Csütörtök óta tart a drámai mentőakció 
Forrás: ORF

Drámai mentőakció - Csak néhány centiméternyi látótávolság a vízben

- Olyan, mintha tűt keresnénk a szénakazalban – tette hozzá Karl-Heinz Beiter szombat reggel. A körülmények kihívást jelentenek: a vízben a látótávolság mindössze néhány centiméter, és a víz nagyon hideg. A tó jelenleg a legmélyebb pontján körülbelül 85 méter mély. A mérések speciális felszereléssel történő elemzése nehéz és időigényes.

Ha az autó valóban a feltételezett helyen, körülbelül 50 méter mélységben található, valószínűleg ballonokkal hozzák a felszínre, és egy kábelcsörlővel viszik a partra. 

Autót és vezetőjét keresik a tóban

Fotók: ORF

A rendőrség szerint a 72 éves vorarlbergi férfi csütörtök este 8 óra körül autójával a Kopserstraßén haladt a gátfal felé, hogy elérje vadászházát. Közvetlenül az átkelés után ismeretlen okból letért az útról. A jármű egy meredek töltésen lejtőn átsodródott, és a víztározóba süllyedt. Egy mögötte haladó vadász néhány perccel később észrevette a vízben lévő fényszórókat, és azonnal értesítette a mentőszolgálatokat, akik ezután nagyszabású akciót indítottak.


 

