Drámai mentőakció! A sofőrrel együtt hajtott 50 méter mély tóba egy férfi - fotók

Karl-Heinz Beiter kerületi tűzoltófelügyelő az ORF-nek elmondta, hogy szombat reggel szonártechnológiával próbálták megtalálni az autót. Egy körülbelül 50 méter mélyen lévő konkrét helyet azonosítottak. Speciális búvárok fogják átkutatni ezt a területet az autó és az eltűnt 72 éves férfi után. Szombaton körülbelül 60 mentőalakulat vett részt a drámai mentőakcióban. A tiroli Cobra különleges egység búvárai is részt vesznek a munkában. Az időjárási körülmények továbbra is jók, de a magashegyi terepen a dolgok gyorsan megváltozhatnak. Folyamatosan figyelik ezeket a változásokat.

Csütörtök óta tart a drámai mentőakció

Forrás: ORF

- Olyan, mintha tűt keresnénk a szénakazalban – tette hozzá Karl-Heinz Beiter szombat reggel. A körülmények kihívást jelentenek: a vízben a látótávolság mindössze néhány centiméter, és a víz nagyon hideg. A tó jelenleg a legmélyebb pontján körülbelül 85 méter mély. A mérések speciális felszereléssel történő elemzése nehéz és időigényes.

Ha az autó valóban a feltételezett helyen, körülbelül 50 méter mélységben található, valószínűleg ballonokkal hozzák a felszínre, és egy kábelcsörlővel viszik a partra.