Drograzzia Vas vármegye több városában: kereskedőket és fogyasztókat is lekapcsoltak - videó

Telefonon érkezett névtelen bejelentés a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságra, mely szerint Szombathelyen és Sárváron egy férfi drogot árul - tájékoztatott hivatalos oldalán a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Forrás: Police.hu

Drograzzia Vas vármegyében: két városba is vezettek a szálak

Mint írják, a hónapokig tartó nyomozás eredményeként, több mint tíz helyszínen tartottak a rendőrök kutatást a két vasi városban. Kábítószer-kereső kutya segítségét is igénybe vették. Bella az egyik helyszínen a sütő alsó polcára rejtett drogot is kiszagolta. A megszerzett információk alapján a gondosan kiépített „kereskedelmi lánc” egyik tagját értékesítés közben elfogták, majd a terjesztőhálózatot ellátó kereskedőhöz is eljutottak a nyomozók.

Összesen bruttó 811,2 gramm kristályos anyagot, szárított növényi anyagmaradványt és gyantaállagú, kábítószergyanús anyagot foglaltak le a rendőrök.

A kutatás során a férfi páncélszekrényében több mint 10 millió forintot és több száz eurót találtak, amely kábítószer-kereskedelmi tevékenységből származott.

A két terjesztővel szemben kábítószer-kereskedelem bűntett, míg a nyomozás során előállított nyolc fogyasztóval szemben kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt folyik eljárás.