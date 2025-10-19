október 19., vasárnap

Veszélyes

2 órája

Drónok miatt ismét le kellett zárni egy forgalmas európai repteret

Címkék#mallorca#reptér#drón

Vasárnap este megbénult a forgalmas repülőtér, több járatot eltereltek, az induló gépek pedig a földön vesztegeltek. A teljes lezárást és a kisebb káoszt egyetlen, a légtérben engedély nélkül repülő drón okozta.

Vaol.hu

Teljesen le kellett állítani a forgalmat a Palma de Mallorca-i repülőtéren vasárnap este, miután egy ismeretlen drón jelent meg a légtérben. Az incidens miatt több érkező járatot más repülőterekre irányítottak, a felszállásra váró gépek pedig a földön rekedtek, kisebb káoszt okozva a népszerű spanyol sziget amúgy is forgalmas légikikötőjében. A FlightRadar24 repülési adatokat követő portál szerint az utolsó gép 18:58-kor tudott leszállni. Ezt követően a légiirányítás a légtér teljes lezárása mellett döntött a repülés biztonságát komolyan veszélyeztető drónészlelés miatt.

Drónok a repülőtérnél
Forrás: Pixabay

Drónok a repülőtérnél: Elterelt és késő járatok

Az éppen Palma felé tartó repülőgépeket a környező repülőterekre, többek között Spanyolország más városaiba irányították át. A reptéri indulási oldalon is hamar megjelentek a késést jelző feliratok, bizonytalanságot okozva az utazók körében, akik közül sokan az őszi szünetről tartottak volna haza. 

A hatóságok azonnal megkezdték a drón és irányítójának felkutatását. A repülőtér forgalmát végül nem sokkal este fél 8 után sikerült újraindítani, a járatok ismét engedélyt kaptak a le- és felszállásra. Az incidens azonban még órákig érezteti hatását.

Szigorú szabályok, súlyos büntetések

Spanyolországban, ahogy Európa legtöbb országában, rendkívül szigorú szabályok vonatkoznak a drónok reptér körüli használatára. A törvények szerint repülőterek 8 kilométeres körzetében tilos engedély nélkül drónt reptetni. A szabályok megszegése nem csupán a repülés biztonságát veszélyezteti, de óriási, akár 225 000 eurós (közel 90 millió forintos) bírságot is vonhat maga után. A drónok és a repülőgépek ütközése beláthatatlan következményekkel járhat, ezért a hatóságok minden ilyen esetet rendkívül komolyan vesznek.

