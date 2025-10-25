57 perce
Drónnal segítjük a Szombathelyen eltűnt férfi keresését - Nagyszabású keresőakció indult - fotók
A keresést keresőkutya is segíti, a vaol.hu pedig egy drónnal segít a kutatást.
Ahogy korábban beszámoltunk róla, egy 31 éves férfit keresnek napok óta Szombathelyen. Információink szerint a férfi labilis lelki állapotban tűnt el, utoljára Szombathelyen, a Puskás Tivadar utcában látták. Az eset kapcsán a rendőrség is megszólalt, a közösségi oldalakon pedig csoportok alakultak, ahol szervezik a keresést. A kereséshez több tucatnyian csatlakoztak, autóval, gyalog indultak a lehetséges helyszínekre. A keresést keresőkutya is segíti, a vaol.hu pedig egy drónnal segít a kutatást.
Eltűnt férfit keresnek Szombathelyen - drónnal is
Aki tud segíteni, ennél az eseménynél jelezheti Facebookon, illetve csatlakozhat különböző csoportokhoz, akik egyidőben, együtt járnak be kisebb-nagyobb területeket.
Képünkön a szombathelyi Puskás Tivadar utca és környéke, ahol a férfit utoljára látták.
