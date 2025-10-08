október 8., szerda

Vádemelés

1 órája

Durva balhé egy celldömölki lépcsőházban: bevadult nő kezdett ámokfutásba

Most vádat emeltek az ügyben.

Vaol.hu
Kiemelt képünk illusztráció!

Forrás: MW-archív

A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Sárvári Járási Ügyészség garázdaság vétsége és könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat azzal a nővel szemben, aki a vádirat szerint 2025 júniusában egy celldömölki társasház lépcsőházában, előzetes szóváltást követően bántalmazott egy nőt, meghúzta a haját, hasba rúgta, majd a földre nyomta, és a nyakát is megszorította. A sértett nő segítségére siettek a szülei, elhúzták a megvádolt nőt a sértettől, aki ezután rátámadt a sértett édesanyjára, őt a földre lökte, a nyakát megszorította, és a mellkasára támaszkodva rángatta. A vádlott általi bántalmazás következtében az anya és lánya is könnyű sérüléseket szenvedett.

A vádlott kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

 A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.

 

