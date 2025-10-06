Videó: ittas rolleres esett hatalmasat Szombathelyen, vádat is emeltek ellene

A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben tájékoztatta lapunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki Szombathelyen ittasan elektromos rollert vezetett, mellyel balesetet szenvedett. A vádirat szerint a húszas éveiben lévő vádlott a városban, egy gyorsétterem parkolójában éjszaka ittasan e-rollerezett. A vádlott nem vette észre az előtte lévő akadályt, annak nekiütközött és a járdára esett.

A balesetben a férfi súlyosan megsérült. A vádlott megszegte a KRESZ egyik alapvető rendelkezését, mely szerint járművet az vezethet, akinek a szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol. Az elektromos roller járműnek minősül. A járási ügyészség ittas járművezetés vétsége miatt emelt vádat, vádiratában pedig pénzbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta. Az ügyben a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.

A videó IDE kattintva elérhető!