Dráma a Bakonyban: kutyasétáltatás közben került életveszélyes helyzetbe egy kamaszlány - videó

A Veszprém vármegyei rendőrség közösségi felületén számoltak be arról, hogy egy 2,5 méter mélységű, félig vízzel teli gödörből mentettek meg tegnap este zirci rendőrök egy kamaszt.

Életveszélyes helyzet a Bakonyban: ebbe a vízzel teli gödörbe esett bele a kamaszlány

Forrás: Police.hu

A veol.hu cikkéből kiderül, a bejelentés egy nőtől érkezett a rendőrségre, hogy a 15 éves unokája beleesett egy 2,5 méter mély, vízzel félig telt aknába, és önerőből nem tud kimászni, mivel a gödör oldala sáros és csúszós. Mentésre volt szükség. Az építési területen lévő gödörben a lánynak mellmagasságig ért a víz, és nagyon fázott. A rendőrök siettek a helyszínre és kihúzták a fiatal lányt.

Életveszélyes helyzet: a kutya kimenekült, a lány a gödörbe csúszott

Az életveszélyes helyzetbe került kamasz a rendőrség a veol.hu-nak adott tájékoztatása szerint szerencsére nem sérült meg, de megfigyelésre a mentőszolgálat munkatársai beszállították a kórházba.

Kiderült az is, hogy a fiatal a kutyáit sétáltatta a Bakonyban, amikor az egyik kutya befutott az építési területre, és belecsúszott a gödörbe. A kutyát sikerült kimentenie a lánynak, viszont ekkor meg ő esett bele az aknába.

