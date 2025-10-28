október 28., kedd

Dráma a Bakonyban: kutyasétáltatás közben került életveszélyes helyzetbe egy kamaszlány - videó

Egy bejelentés után rendőrök érkeztek a helyszínre.

A Veszprém vármegyei rendőrség közösségi felületén számoltak be arról, hogy egy 2,5 méter mélységű, félig vízzel teli gödörből mentettek meg tegnap este zirci rendőrök egy kamaszt.

Életveszélyes helyzet a Bakonyban: ebbe a vízzel teli gödörbe esett bele a kamaszlány
Forrás: Police.hu

A veol.hu cikkéből kiderül, a bejelentés egy nőtől érkezett a rendőrségre, hogy a 15 éves unokája beleesett egy 2,5 méter mély, vízzel félig telt aknába, és önerőből nem tud kimászni, mivel a gödör oldala sáros és csúszós. Mentésre volt szükség. Az építési területen lévő gödörben a lánynak mellmagasságig ért a víz, és nagyon fázott. A rendőrök siettek a helyszínre és kihúzták a fiatal lányt. 

Életveszélyes helyzet: a kutya kimenekült, a lány a gödörbe csúszott

Az életveszélyes helyzetbe került kamasz a rendőrség a veol.hu-nak adott tájékoztatása szerint szerencsére nem sérült meg, de megfigyelésre a mentőszolgálat munkatársai beszállították a kórházba.

Kiderült az is, hogy a fiatal a kutyáit sétáltatta a Bakonyban, amikor az egyik kutya befutott az építési területre, és belecsúszott a gödörbe. A kutyát sikerült kimentenie a lánynak, viszont ekkor meg ő esett bele az aknába.

A veol.hu teljes cikkét ITT olvashatja!

 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
