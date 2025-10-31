Életveszélyesen sérült egy elütött gyalogos Gyöngyösfalunál - helyszíni fotók

Pénteken kora este, sötétedés után információink szerint egy gyalogos férfi ment át a 87-es főúton Gyöngyösfalu határában a dohánybolt felé. A férfi nem sokkal később visszafelé is át akart futni a forgalmas főúton, de ekkor már nem járt sikerrel, egy Kőszeg felől Szombathely felé haladó Mercedes személyautó elütötte. Az elütött gyalogos súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, a mentők hosszú idő alatt tudták a helyszínen annyira stabilizálni, hogy kórházba tudják szállítani. A rendőrök teljes útlezárás mellett helyszínelnek, a forgalmat elterelik.