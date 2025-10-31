17 perce
Életveszélyesen sérült egy elütött gyalogos Gyöngyösfalunál - helyszíni fotók
A rendőrök teljes útlezárás mellett helyszínelnek, a forgalmat elterelik.
Fotó: Horváth Istvánné
Pénteken kora este, sötétedés után információink szerint egy gyalogos férfi ment át a 87-es főúton Gyöngyösfalu határában a dohánybolt felé. A férfi nem sokkal később visszafelé is át akart futni a forgalmas főúton, de ekkor már nem járt sikerrel, egy Kőszeg felől Szombathely felé haladó Mercedes személyautó elütötte. Az elütött gyalogos súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, a mentők hosszú idő alatt tudták a helyszínen annyira stabilizálni, hogy kórházba tudják szállítani. A rendőrök teljes útlezárás mellett helyszínelnek, a forgalmat elterelik.
A baleset után nem sokkal egy kamion érkezett, a sofőr látta az ütközést, és azonnal megállt segíteni úgy, hogy az úton fekvő sérültet védje a kamionnal, nehogy valaki újabb balesetet okozzon vagy áthajtson a súlyos állapotban lévő férfin.
