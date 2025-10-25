38 perce
Életveszélyesen sérült a sofőr: Veszélyes anyagot szállító kamion borult fel Vas vármegyében - fotók
Fotó: Horváth Istvánné
Pénteken este egy szlovén rendszámú Mercedes pótkocsis teherautó haladt a 86-os főúton Körmend felől Szombathely irányába, amikor a jármű Balogunyom közelében egy jobbra ívelő kanyarban teljesen egyenesen haladt tovább. A szerelvény lehajtott az útról egy töltésen, majd az oldalára borulva egy bicikliúton állt meg. A teherautó vezetője a balesetben életveszélyesen megsérült, utasa (váltótársa) súlyos sérüléseket szenvedett. Mindkettejüket a mentők a szombathelyi kórházba szállították.
Az érintett útszakaszon a baleset miatt előbb félpályán haladhatott a forgalom, később teljesen le kellett zárni az utat a műszaki mentés idejére.
A kamion veszélyes anyagot is szállított, ezért a tűzoltók mellett a Katasztrófavédelem mobil laborja is a helyszínre érkezett. A tűzoltók kipakolták a veszélyes anyagokat a felborult pótkocsiból.
A műszaki mentéshez darura és kamionmentőre is szükség volt, a mentés közel hajnali 1 óráig tartott.