Életveszélyesen sérült a sofőr: Veszélyes anyagot szállító kamion borult fel Vas vármegyében - fotók

Az érintett útszakaszon a baleset miatt előbb félpályán haladhatott a forgalom, később teljesen le kellett zárni az utat a műszaki mentés idejére.

A kamion veszélyes anyagot is szállított, ezért a tűzoltók mellett a Katasztrófavédelem mobil laborja is a helyszínre érkezett. A tűzoltók kipakolták a veszélyes anyagokat a felborult pótkocsiból.

A műszaki mentéshez darura és kamionmentőre is szükség volt, a mentés közel hajnali 1 óráig tartott.