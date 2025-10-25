október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Életveszélyesen sérült a sofőr: Veszélyes anyagot szállító kamion borult fel Vas vármegyében - fotók

Címkék#kamion#veszélyes anyag#baleset

Horváth Istvánné
Életveszélyesen sérült a sofőr: Veszélyes anyagot szállító kamion borult fel Vas vármegyében - fotók

Fotó: Horváth Istvánné

Pénteken este egy szlovén rendszámú Mercedes pótkocsis teherautó haladt a 86-os főúton Körmend felől Szombathely irányába, amikor a jármű Balogunyom közelében egy jobbra ívelő kanyarban teljesen egyenesen haladt tovább. A szerelvény lehajtott az útról egy töltésen, majd az oldalára borulva egy bicikliúton állt meg. A teherautó vezetője a balesetben életveszélyesen megsérült, utasa (váltótársa) súlyos sérüléseket szenvedett. Mindkettejüket a mentők a szombathelyi kórházba szállították.

Életveszélyesen sérült a sofőr: Veszélyes anyagot szállító kamion borult fel Vas vármegyében

Fotók: Horváth Istvánné

Az érintett útszakaszon a baleset miatt előbb félpályán haladhatott a forgalom, később teljesen le kellett zárni az utat a műszaki mentés idejére.

A kamion veszélyes anyagot is szállított, ezért a tűzoltók mellett a Katasztrófavédelem mobil laborja is a helyszínre érkezett. A tűzoltók kipakolták a veszélyes anyagokat a felborult pótkocsiból.

A műszaki mentéshez darura és kamionmentőre is szükség volt, a mentés közel hajnali 1 óráig tartott.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu