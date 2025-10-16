Ne csodálkozz, ha megállítanak a rendőrök hétfőn!

október 16., csütörtök

Fokozott ellenőrzés

42 perce

Címkék#szombathely#rendőrség#ellenőrzés

A Szombathelyi Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el.

Forrás: VN-archív

Dr. Koncz Gabriella r. ezredes 2025. október 20-án 0 órától 2025. október 20-án 24 óráig a Szombathelyi Rendőrkapitányság teljes illetékességi területére fokozott ellenőrzést rendelt el a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében - tájékoztatott a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság hivatalos oldalán

 

 

