Ne csodálkozz, ha megállítanak a rendőrök hétfőn!

Dr. Koncz Gabriella r. ezredes 2025. október 20-án 0 órától 2025. október 20-án 24 óráig a Szombathelyi Rendőrkapitányság teljes illetékességi területére fokozott ellenőrzést rendelt el a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében - tájékoztatott a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság hivatalos oldalán.