Elindultak a keresőcsapatok: vasárnap is sokan keresik az eltűnt Lászlót - fotók

Ahogy arról korábban írtunk, hétfő óta keresi családja Lászlót. Az eltűnt férfi megtalálására keresőcsapatokat szerveztek. Szombaton civilek, polgárőrök és szakemberek együtt keresték a férfit, kollégánk drónnal is segítette az akciót. Szombaton ez nem vezetett sikerre, ezért vasárnap ismét elindultak a keresőcsapatok Szombathely környékén, hogy megtalálják az eltűnt vasi férfit.

Vasárnap is keresik az eltűnt férfit.

Forrás: Cseh Gábor

A gyülekező 10 órakor volt, regisztrációt követően gyalog és autókkal indultak Lukóczki László felkutatására. Polgárőrök mellett civilek, valamint a Kulcsár Kutató - Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány és a Zala Különleges Mentők Egyesülete is részt vesz az akcióban.