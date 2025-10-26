1 órája
Elindultak a keresőcsapatok: vasárnap is sokan keresik az eltűnt Lászlót - fotók
A szombati keresés sem vezetett sikerre, vasárnap folytatódik az eltűnt férfi utáni kutatás.
Forrás: Cseh Gábor
Ahogy arról korábban írtunk, hétfő óta keresi családja Lászlót. Az eltűnt férfi megtalálására keresőcsapatokat szerveztek. Szombaton civilek, polgárőrök és szakemberek együtt keresték a férfit, kollégánk drónnal is segítette az akciót. Szombaton ez nem vezetett sikerre, ezért vasárnap ismét elindultak a keresőcsapatok Szombathely környékén, hogy megtalálják az eltűnt vasi férfit.
Vasárnap is keresik az eltűnt férfit
A gyülekező 10 órakor volt, regisztrációt követően gyalog és autókkal indultak Lukóczki László felkutatására. Polgárőrök mellett civilek, valamint a Kulcsár Kutató - Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány és a Zala Különleges Mentők Egyesülete is részt vesz az akcióban.
Keresőakció indult SzombathelyenFotók: Cseh Gábor
