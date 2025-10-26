október 26., vasárnap

Eltűnt személy

1 órája

Elindultak a keresőcsapatok: vasárnap is sokan keresik az eltűnt Lászlót - fotók

A szombati keresés sem vezetett sikerre, vasárnap folytatódik az eltűnt férfi utáni kutatás.

Elindultak a keresőcsapatok: vasárnap is sokan keresik az eltűnt Lászlót - fotók

Forrás: Cseh Gábor

Ahogy arról korábban írtunk, hétfő óta keresi családja Lászlót. Az eltűnt férfi megtalálására keresőcsapatokat szerveztek. Szombaton civilek, polgárőrök és szakemberek együtt keresték a férfit, kollégánk drónnal is segítette az akciót. Szombaton ez nem vezetett sikerre, ezért vasárnap ismét elindultak a keresőcsapatok Szombathely környékén, hogy megtalálják az eltűnt vasi férfit.

Eltűnt férfi
Vasárnap is keresik az eltűnt férfit.
Forrás: Cseh Gábor

Vasárnap is keresik az eltűnt férfit

A gyülekező 10 órakor volt, regisztrációt követően gyalog és autókkal indultak Lukóczki László felkutatására. Polgárőrök mellett civilek, valamint a Kulcsár Kutató - Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány és a Zala Különleges Mentők Egyesülete is részt vesz az akcióban.

Keresőakció indult Szombathelyen

Fotók: Cseh Gábor

 

