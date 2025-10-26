Nagy erőkkel keresték, de vasárnap sem találták meg az eltűnt vasi férfit

Keresőcsapatok fésülték át Szombathely környékét, több napja keresik az eltűnt férfit. Lukóczki László hétfő óta nem adott jelet magáról, keresőcsapatokat szerveztek.

Forrás: Cseh Gábor

Szombaton civilek, polgárőrök és mentőcsapatok keresték az eltűnt vasi férfit, akiről hétfő óta nem tudni semmit. Munkatársunk drónnal kapcsolódott be a keresésbe, de az akció szombaton sikertelen volt. Vasárnap 10 óra környékén indult újabb akció, ismét sokan gyűltek össze, hogy megtalálják Lászlót. A Keressük Lacit!!! - Lukóczki László keresése közösségi oldalon vasárnap este megosztott bejegyzés szerint azonban a mai akció sem vezetett sikerre, ma sem találták meg az eltűnt szombathelyi férfit. A poszt szerint a keresőcsapatok a városban jártak a Parkerdő újabb területein, a Huszár úti laktanya elhagyott épületeiben, a városi hidak környékén, a Szent Márton temető környékén, valamint a szintén elhagyott Gothard-kastélynál is.

A Szombathelyen kívül bejárták

Kenéz és Pecöl környékét,

Sárvár térségét,

Káld és Rádóc környékét, valamint a Farkas-erdőt,

Zsédeny térségét,

Tanakajd és Táplánszentkereszt környékét, továbbá a Táplán - Vép útvonalat

végül pedig Meggyeskovácsi után az erdei utat, egészen Megyehídig.

László nyomára azonban egyelőre nem bukkantak. A bejegyzésben mindenkinek megköszönték, aki ma hozzájárult az akcióhoz. A keresés hamarosan folytatódik, a részletekről később ígértek tájékoztatást a csoportban.