Gombászás közben

34 perce

Vannak csodák: a vasi rendőrök megtalálták az eltűnt férfit - fotók

A magyar hősök napján emlékezünk – és ma is akad, aki csendben válik hőssé. A vasi rendőrök megtalálták az eltűnt férfit.

Vaol.hu

A vasi rendőrök eltűnt férfit , egy idős bácsit találtak meg ma az Őrség egyik erdejében, aki gombázás közben tévedt el. Idős, órák óta bolyongó férfi hívta kétségbeesve ma délután a segélyhívót,hogy nem talál ki az erdőből - közölte a rendőrség. 

eltűnt férfit
A vasi rendőrök találták meg az eltűnt férfit
Forrás:  Police.hu

A körmendi rendőrök nagy erőkkel indultak a segítségére, ahol először a férfi leparkolt gépkocsiját találták meg az erdő szélén. A mentést nehezítette,hogy nem volt térerő és az idős,fáradt gombász a haladási irányát és a tartózkodási helyét sem tudta megmondani. 

Megtalálták az eltűnt férfit

Fotók: police.hu

A szirénák segítségével és folyamatos kapcsolattartással végül egy erdei patak partján, a botjára támaszkodva találtak meg a rendőrök. A terep nehézségeit áthidalva,egymást segítve jutottak ki a fáradt gombásszal,akinek szerencsére az ijedtségen kívül nem esett baja.

Eltűnt férfit - Hősiesség

Mert a hősiesség nem mindig nagy szavakban, hanem a törődésben és az odafigyelésben rejlik.

