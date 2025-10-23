5 órája
Vannak csodák: a vasi rendőrök megtalálták az eltűnt férfit - fotók
A magyar hősök napján emlékezünk – és ma is akad, aki csendben válik hőssé. A vasi rendőrök megtalálták az eltűnt férfit.
A vasi rendőrök eltűnt férfit , egy idős bácsit találtak meg ma az Őrség egyik erdejében, aki gombázás közben tévedt el. Idős, órák óta bolyongó férfi hívta kétségbeesve ma délután a segélyhívót,hogy nem talál ki az erdőből - közölte a rendőrség.
A körmendi rendőrök nagy erőkkel indultak a segítségére, ahol először a férfi leparkolt gépkocsiját találták meg az erdő szélén. A mentést nehezítette,hogy nem volt térerő és az idős,fáradt gombász a haladási irányát és a tartózkodási helyét sem tudta megmondani.
Megtalálták az eltűnt férfitFotók: police.hu
A szirénák segítségével és folyamatos kapcsolattartással végül egy erdei patak partján, a botjára támaszkodva találtak meg a rendőrök. A terep nehézségeit áthidalva,egymást segítve jutottak ki a fáradt gombásszal,akinek szerencsére az ijedtségen kívül nem esett baja.
Eltűnt férfit - Hősiesség
Mert a hősiesség nem mindig nagy szavakban, hanem a törődésben és az odafigyelésben rejlik.