Vannak csodák: a vasi rendőrök megtalálták az eltűnt férfit - fotók

A vasi rendőrök eltűnt férfit , egy idős bácsit találtak meg ma az Őrség egyik erdejében, aki gombázás közben tévedt el. Idős, órák óta bolyongó férfi hívta kétségbeesve ma délután a segélyhívót,hogy nem talál ki az erdőből - közölte a rendőrség.

A vasi rendőrök találták meg az eltűnt férfit

Forrás: Police.hu

A körmendi rendőrök nagy erőkkel indultak a segítségére, ahol először a férfi leparkolt gépkocsiját találták meg az erdő szélén. A mentést nehezítette,hogy nem volt térerő és az idős,fáradt gombász a haladási irányát és a tartózkodási helyét sem tudta megmondani.