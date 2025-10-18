Egészen Debrecenig szökött Ausztriából egy 14 éves fiú, a rendőrök éjjel találtak rá

Debrecenben találtak rá a rendőrök arra az eltűnt fiúra, akit Ausztriában eltűntként köröztek a hatóságok - olvasható a rendőrség közleményében.

Fotó: Karnok Csaba / Forrás: MW/archív

Mint írják, a debreceni járőrök ma hajnalban lettek figyelmesek a belvárosban egy fiatal fiúra. A rendőrök a fiúhoz siettek és szóba elegyedtek vele. Megkérdezték tőle, mit csinál éjszaka egyedül az utcán. A fiú Ausztriából szökött el, családi vitákra hivatkozott és azt mondta, hogy vonattal érkezett Debrecenbe. Az is kiderült, a hatóságok már eltűntként keresték a határon túl. A fiatal fiút a debreceni rendőrök biztonsági intézkedés keretében beszállították a rendőrkapitányságra, ott meghallgatták, majd értesítették az őt köröző osztrák kollégákat.

