október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körözés

37 perce

Eltűnt! Hol lehet a 17 éves Szebasztián?

Címkék#Szombathelyi Rendőr-kapitányság#Zalaegerszeg#rendőrség#eltűnt

A szombathelyi rendőrök keresik a Zalaegerszegen született Szebasztiánt.

Vaol.hu

A police.hu eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyek felhívása között találtunk rá a Zalaegerszegen született Szebasztián körözésére. Az eltűnését október 3-án jelentették be. A körözést a Szombathelyi Rendőr-kapitányság adta ki. 

eltűnt
Eltűnt! A rendőrök is keresik a fiatalt 
Forrás: VN-archív

Eltűnt - Itt lehet bejelentést tenni

Aki információval rendelkezik Szebasztián eltűnésével kapcsolatban, ITT tehet bejelentést>>

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu