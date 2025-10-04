Eltűnt! Hol lehet a 17 éves Szebasztián?

A police.hu eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyek felhívása között találtunk rá a Zalaegerszegen született Szebasztián körözésére. Az eltűnését október 3-án jelentették be. A körözést a Szombathelyi Rendőr-kapitányság adta ki.

Eltűnt! A rendőrök is keresik a fiatalt

Forrás: VN-archív

Eltűnt - Itt lehet bejelentést tenni

Aki információval rendelkezik Szebasztián eltűnésével kapcsolatban, ITT tehet bejelentést>>