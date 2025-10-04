Körözés
37 perce
Eltűnt! Hol lehet a 17 éves Szebasztián?
A szombathelyi rendőrök keresik a Zalaegerszegen született Szebasztiánt.
A police.hu eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyek felhívása között találtunk rá a Zalaegerszegen született Szebasztián körözésére. Az eltűnését október 3-án jelentették be. A körözést a Szombathelyi Rendőr-kapitányság adta ki.
Eltűnt - Itt lehet bejelentést tenni
Aki információval rendelkezik Szebasztián eltűnésével kapcsolatban, ITT tehet bejelentést>>
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre