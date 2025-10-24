Már a rendőrség is megszólalt az eltűnt vasi férfi ügyében

Ahogyan arról már beszámoltunk, hétfő óta keresik az eltűnt vasi férfit, Lukóczki Lászlót, akinek nem csak a rendőrök, de önkéntesek és a családja is a keresésére indul.

Eltűnt, nem tudják hol lehet László.

Forrás: Facebook/Vas Vármegyei rendőrség

Nem tudni hol lehet, teljesen eltűnt

A 31 éves férfi október 20-án este 11 óra körül a Szombathelyi Puskás Tivadar utcából ismeretlen helyre távozott és azóta életjelet nem ad magáról, érzelmileg instabil állapotban lehet.

Ugyanis később megtudtuk, László hétfőn este balesetet okozott, a rendőrök elvették a jogosítványát. A rendőrök láthatták utoljára, mert azóta nem tudunk róla. A telefonja, akkor este még működött, de most már ki van kapcsolva. László Szombathelyen dolgozik, de a szülei Geresekaráton élnek.

Keresési akció indul László után

Arról is írtunk már, hogy az ügy nagy figyelmet kapott a közösségi médiában, sokan megosztották, hogy keresik és még többen aggódtak érte. Ennek apropóján szerveztek egy eseményt, hogy közösen összefogva az eltűnt családapa nyomára bukkanhassanak.

Az eseményt a hétvégén, október 25–26-án rendezik meg. Közös összefogással több helyszínen, több csoportban és több hullámban indulnak keresni, hogy minél nagyobb területet átvizsgálhassanak.

A Vas vármegyei rendőrség is közzétett egy posztot az eltűnt férfival kapcsolatban, amelyben azt írták,