4 órája
Már a rendőrség is megszólalt az eltűnt vasi férfi ügyében
Ahogyan arról már beszámoltunk, hétfő óta keresik az eltűnt vasi férfit, Lukóczki Lászlót, akinek nem csak a rendőrök, de önkéntesek és a családja is a keresésére indul.
Nem tudni hol lehet, teljesen eltűnt
A 31 éves férfi október 20-án este 11 óra körül a Szombathelyi Puskás Tivadar utcából ismeretlen helyre távozott és azóta életjelet nem ad magáról, érzelmileg instabil állapotban lehet.
Ugyanis később megtudtuk, László hétfőn este balesetet okozott, a rendőrök elvették a jogosítványát. A rendőrök láthatták utoljára, mert azóta nem tudunk róla. A telefonja, akkor este még működött, de most már ki van kapcsolva. László Szombathelyen dolgozik, de a szülei Geresekaráton élnek.
Keresési akció indul László után
Arról is írtunk már, hogy az ügy nagy figyelmet kapott a közösségi médiában, sokan megosztották, hogy keresik és még többen aggódtak érte. Ennek apropóján szerveztek egy eseményt, hogy közösen összefogva az eltűnt családapa nyomára bukkanhassanak.
Az eseményt a hétvégén, október 25–26-án rendezik meg. Közös összefogással több helyszínen, több csoportban és több hullámban indulnak keresni, hogy minél nagyobb területet átvizsgálhassanak.
A Vas vármegyei rendőrség is közzétett egy posztot az eltűnt férfival kapcsolatban, amelyben azt írták,
A segítségeteket kérjük egy eltűnt 31 éves fiatalember megtalálásában! Ha bármilyen információd van a kilétéről, vagy az eltűnésével kapcsolatos körülményekről, kérünk, hogy tegyél bejelentést a 112-es segélyhívón!
