Körözés

Eltűnt! A rendőrség nagy erőkkel keresi Mercédeszt

A police.hu eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyek felhívása között találtunk rá a Szombathelyen 2010-ben született Mercédesz körözésére. Az eltűnését október 4-én jelentették be. A körözést a Szombathelyi Rendőr-kapitányság adta ki

eltűnt
Eltűnt! A rendőrök is keresik a fiatalt 
Fotó: VN-archív

Eltűnt - Itt lehet bejelentést tenni

 Aki információval rendelkezik Mercédesz eltűnésével kapcsolatban, ITT tehet bejelentést>>

