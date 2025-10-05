Eltűnt! A rendőrség nagy erőkkel keresi Mercédeszt

A police.hu eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyek felhívása között találtunk rá a Szombathelyen 2010-ben született Mercédesz körözésére. Az eltűnését október 4-én jelentették be. A körözést a Szombathelyi Rendőr-kapitányság adta ki.

Eltűnt! A rendőrök is keresik a fiatalt

Fotó: VN-archív

Eltűnt - Itt lehet bejelentést tenni

Aki információval rendelkezik Mercédesz eltűnésével kapcsolatban, ITT tehet bejelentést>>