Nagy erőkkel keresik

1 órája

Eltűnt! Senki nem tudja hol van a vasi családapa

Címkék#rendőrség#eltűnt#keresik

A férfinek Szombathelyen veszett nyoma, a rendőrség nagy erőkkel keresi.

Vaol.hu

A Eltűnt Személyek Keresése E.Sz.K Hungary nevű közösségi oldalon osztották meg a police.hu oldalára felkerült eltűnt személyt. Mint írják, eltűnés miatt keresik Lukóczki Lászlót.

eltűnt
Eltűnt Lukóczki László
Forrás: VN-archív

Eltűnt Lukóczki László

A 31 éves férfi október 20-án este 11 óra körül a Szombathelyi Puskás Tivadar utcából ismeretlen helyre távozott és azóta életjelet nem ad magáról, érzelmileg instabil állapotban lehet. A rendőrség elrendelte a körözését , kórházban nincs, de eddig semmilyen információ nem érkezett a hollétéről. A körözést elrendelő szerv a Vasvári Rendőrkapitányság. 

Ha bárki bárhol látta, vagy bármilyen információval rendelkezik, kérik azonnal  értesítse a rendőrséget!

Eltűnéskor viselt ruhája: fekete DRK melegítőnadrág, fekete DRK pulcsi és DRK cipő.

Személyes adatok

Név: LUKÓCZKI LÁSZLÓ

Születési családi és utónév: LUKÓCZKI LÁSZLÓ

Nem: Férfi

Születési helye: NYÍRBÁTOR

Születési dátum: 1994-01-24

Állampolgárság: MAGYAR

Születési ország: MAGYARORSZÁG

A férfi képét IDE KATTINTVA a police.hu oldalán tekintheti meg!

 

