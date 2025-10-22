1 órája
Eltűnt! Senki nem tudja hol van a vasi családapa
A férfinek Szombathelyen veszett nyoma, a rendőrség nagy erőkkel keresi.
A Eltűnt Személyek Keresése E.Sz.K Hungary nevű közösségi oldalon osztották meg a police.hu oldalára felkerült eltűnt személyt. Mint írják, eltűnés miatt keresik Lukóczki Lászlót.
Eltűnt Lukóczki László
A 31 éves férfi október 20-án este 11 óra körül a Szombathelyi Puskás Tivadar utcából ismeretlen helyre távozott és azóta életjelet nem ad magáról, érzelmileg instabil állapotban lehet. A rendőrség elrendelte a körözését , kórházban nincs, de eddig semmilyen információ nem érkezett a hollétéről. A körözést elrendelő szerv a Vasvári Rendőrkapitányság.
Ha bárki bárhol látta, vagy bármilyen információval rendelkezik, kérik azonnal értesítse a rendőrséget!
Eltűnéskor viselt ruhája: fekete DRK melegítőnadrág, fekete DRK pulcsi és DRK cipő.
Személyes adatok
Név: LUKÓCZKI LÁSZLÓ
Születési családi és utónév: LUKÓCZKI LÁSZLÓ
Nem: Férfi
Születési helye: NYÍRBÁTOR
Születési dátum: 1994-01-24
Állampolgárság: MAGYAR
Születési ország: MAGYARORSZÁG
A férfi képét IDE KATTINTVA a police.hu oldalán tekintheti meg!