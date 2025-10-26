október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefogás

1 órája

Ma is folytatják az eltűnt vasi férfi utáni kutatást

Címkék#eltűnt#vas#eltűnt férfi

A férfit szombaton több csoport, több helyszínen is kereste, ám a tegnapi keresőakció nem járt sikerrel.

Vaol.hu

Ahogy arról korábban részletesen írtunk, hétfő óta nem ad életjelet magáról a vasi férfi, akinek a felkutatására nagyszabású akció indult az elmúlt napokban. Az eltűnt Lászlót Szombathelyen több csoport, több helyszínen is kutatta, a Vas Népe munkatársa a keresést drónnal segítette. A keresés szombaton nem járt sikerrel, a család és az önkéntesek vasárnapra azonban újabb akciót hirdettek az eltűnt vasi férfi megtalálására.

eltűnt vasi férfi
Drónnal is keresték az eltűnt vasi férfit
Forrás: Horváth Balázs

A közösségi oldalon a Kulcsár Kutató - Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány arról tájékoztatott, szombaton civilekkel, a családdal, a Szombathelyi Polgárőrség tagjaival, valamint a Zala Különleges Mentők Egyesületével több mint 100 fő és 3 kutya segédkezett a keresésben. Több elhagyott területet és épületet átnéztek Szombathelyen, azonban nem találták meg Lukóczki Lászlót.

Vasárnap is folytatják az eltűnt vasi férfi utáni kutatást

Az akció vasárnap 10 órától is folytatódik, aki csatlakozna, a gyülekezőt az Aktív Service Hungary Kft. előtti parkolóba szervezték. Itt regisztráció után indulnak a csoportok.

Aki bármilyen információval tudja segíteni a keresést,

  • keresheti a Kulcsár Kutató - Mentőkutyás Szolgálat Alapítványt a +36703721471 számon,
  • jelezheti a Szombathelyi Rendőrkapitányságon személyesen,
  • vagy tárcsázva a 112-es segélyhívó vonalat 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu