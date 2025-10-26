Ma is folytatják az eltűnt vasi férfi utáni kutatást

Ahogy arról korábban részletesen írtunk, hétfő óta nem ad életjelet magáról a vasi férfi, akinek a felkutatására nagyszabású akció indult az elmúlt napokban. Az eltűnt Lászlót Szombathelyen több csoport, több helyszínen is kutatta, a Vas Népe munkatársa a keresést drónnal segítette. A keresés szombaton nem járt sikerrel, a család és az önkéntesek vasárnapra azonban újabb akciót hirdettek az eltűnt vasi férfi megtalálására.

Drónnal is keresték az eltűnt vasi férfit

Forrás: Horváth Balázs

A közösségi oldalon a Kulcsár Kutató - Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány arról tájékoztatott, szombaton civilekkel, a családdal, a Szombathelyi Polgárőrség tagjaival, valamint a Zala Különleges Mentők Egyesületével több mint 100 fő és 3 kutya segédkezett a keresésben. Több elhagyott területet és épületet átnéztek Szombathelyen, azonban nem találták meg Lukóczki Lászlót.

Vasárnap is folytatják az eltűnt vasi férfi utáni kutatást

Az akció vasárnap 10 órától is folytatódik, aki csatlakozna, a gyülekezőt az Aktív Service Hungary Kft. előtti parkolóba szervezték. Itt regisztráció után indulnak a csoportok.

Aki bármilyen információval tudja segíteni a keresést,