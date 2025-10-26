1 órája
Ma is folytatják az eltűnt vasi férfi utáni kutatást
A férfit szombaton több csoport, több helyszínen is kereste, ám a tegnapi keresőakció nem járt sikerrel.
Ahogy arról korábban részletesen írtunk, hétfő óta nem ad életjelet magáról a vasi férfi, akinek a felkutatására nagyszabású akció indult az elmúlt napokban. Az eltűnt Lászlót Szombathelyen több csoport, több helyszínen is kutatta, a Vas Népe munkatársa a keresést drónnal segítette. A keresés szombaton nem járt sikerrel, a család és az önkéntesek vasárnapra azonban újabb akciót hirdettek az eltűnt vasi férfi megtalálására.
A közösségi oldalon a Kulcsár Kutató - Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány arról tájékoztatott, szombaton civilekkel, a családdal, a Szombathelyi Polgárőrség tagjaival, valamint a Zala Különleges Mentők Egyesületével több mint 100 fő és 3 kutya segédkezett a keresésben. Több elhagyott területet és épületet átnéztek Szombathelyen, azonban nem találták meg Lukóczki Lászlót.
Vasárnap is folytatják az eltűnt vasi férfi utáni kutatást
Az akció vasárnap 10 órától is folytatódik, aki csatlakozna, a gyülekezőt az Aktív Service Hungary Kft. előtti parkolóba szervezték. Itt regisztráció után indulnak a csoportok.
Aki bármilyen információval tudja segíteni a keresést,
- keresheti a Kulcsár Kutató - Mentőkutyás Szolgálat Alapítványt a +36703721471 számon,
- jelezheti a Szombathelyi Rendőrkapitányságon személyesen,
- vagy tárcsázva a 112-es segélyhívó vonalat
A remény éltet! Nagyszabású akció indul László felkutatására
Hétfő óta keresik az eltűnt vasi férfit – a rendőrök és önkéntesek is kutatnak utána