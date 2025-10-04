október 4., szombat

Tragédia

2 órája

Embert gázolt a Győrből Celldömölkre tartó személyvonat

Elütött egy embert a vonat Gyarmat és Vaszar között. A tűzoltók segítenek átszállni a mentesítő járatra.

Embert gázolt a Győrből Celldömölkre indult személyvonat Gyarmat és Vaszar között.

Embert gázolt a Győrből Celldömölkre indult személyvonat Gyarmat és Vaszar között. A járaton harmincnyolc utas és kétfős személyzet utazott. A pápai hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, segítettek leszállni az érintett vonatról és segédkeznek majd a mentesítő járatra való felszállásban is - közölte a katasztrófavédelem. 

