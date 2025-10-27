Közlekedés
53 perce
Embert gázolt a vonat a Balatonnál
A tűzoltók a biztonságos leszállásban segítenek.
(kiemelt képünk illusztráció!)
Forrás: MW-archív
Embert gázolt a vonat Balatonszárszón, a Jókai Mór utcánál. A vonaton százkét ember utazott. A siófoki hivatásos tűzoltók segíteni fognak a biztonságos leszállásban a szerelvény utasainak - számolt be az esetről a Katasztrófavédelem.
