október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

45 perce

Munkahelyi baleset: felborult egy daru egy osztrák iskola udvarán - fotók

Címkék#baleset#rendőrség#daru

Egy iskolánál zajlottak a munkálatok

Vaol.hu
Munkahelyi baleset: felborult egy daru egy osztrák iskola udvarán - fotók

Forrás: ORF

Felborult egy daru egy ludeschi építkezésen csütörtökön - számolt be róla az ORF a rendőrkapitányság hivatalos tájékoztatása alapján.

Felborult egy daru egy ludeschi építkezésen csütörtökön
Felborult egy daru egy ludeschi építkezésen csütörtökön
Forrás: ORF

Felborult egy daru egy ludeschi építkezésen csütörtökön

A baleset egy iskola építkezésén történt, nem messze a helyszíntől konténerekből összerakott átmeneti tantermek voltak. A rendőrség tájékoztatása szerint a daru csütörtökön reggel fél tíz körül borult fel, a baleset idején szerencsére senki sem tartózkodott a területen, ahová dőlt, így személyi sérülés nem történ a daru szerkezete azonban súlyosan megrongálódott.

A baleset okát vizsgálják, de az időjárást kizárták, mivel az eset idejében nem volt erős szél, vagy más szélsőséges körülmény.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu