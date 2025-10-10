Baleset
27 perce
Munkahelyi baleset: felborult egy daru egy osztrák iskola udvarán - fotók
Egy iskolánál zajlottak a munkálatok
Forrás: ORF
Felborult egy daru egy ludeschi építkezésen csütörtökön - számolt be róla az ORF a rendőrkapitányság hivatalos tájékoztatása alapján.
Felborult egy daru egy ludeschi építkezésen csütörtökön
A baleset egy iskola építkezésén történt, nem messze a helyszíntől konténerekből összerakott átmeneti tantermek voltak. A rendőrség tájékoztatása szerint a daru csütörtökön reggel fél tíz körül borult fel, a baleset idején szerencsére senki sem tartózkodott a területen, ahová dőlt, így személyi sérülés nem történ a daru szerkezete azonban súlyosan megrongálódott.
A baleset okát vizsgálják, de az időjárást kizárták, mivel az eset idejében nem volt erős szél, vagy más szélsőséges körülmény.
