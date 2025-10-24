Felborult egy kamion a 86-os főút vasi szakaszán

Letért az útról és az oldalára borult egy kamion a 86-os főút 71-72-es kilométere között, Balogunyom határában. A gyorspostai küldeményeket szállító járműben ketten ültek, hozzájuk mentő érkezett. A szombathelyi hivatásos és a jáki önkéntes tűzoltókat, valamint a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották az esethez. A főút érintett szakaszán forgalmi akadályra kell számítani - számolt be a Katasztrófavédelem.