Megdézsmálta a bizonyítékokat

Az elkobzott kábítószert dézsmálta, felfüggesztették az osztrák rendőrt

Szokatlan eljárás indult Ausztriában

A feldkirchi ügyészség indított nyomozást egy felfüggesztett rendőr ügyében, aki vádirat szerint az elkobzott kokaint dézsmálta az innsbrucki állami bűnügyi rendőrség irodájából - írja az ORF.

A feldkirchi ügyészség indított nyomozást egy felfüggesztett rendőr ügyében

A pontos vádat nem közölték egyelőre, de azt tudni lehet, hogy a gyanúsított beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy személyes használatra dézsmálta meg a lefoglalt kokaint. Mint kiderült, az ügyben lefoglalt kokaint egy korábbi hivatalos intézkedés során foglalták le, és az iroda egyik bizonyítékszekrényében helyezték el. A kollégái ezután figyelték meg, hogy a felfüggesztett rendőr rendszeresen megfordult a bizonyítékszekrény közelében, ahol nem lett volna semmi keresnivalója. Egy ilyen eset után találtak a lopott kokainból a rendőrnél.

